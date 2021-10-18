تمكن ناشطون معنيون بالحفاظ على البيئة في جزيرة سومطرة في إندونيسيا من اصطياد نمر من نوع الببر السومطري النادر تردد أنه قتل شخصين، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية

وأفادت وكالة أنباء أنتارا الرسمية بأن الشرطة وموظفين من وكالة الحفاظ على الطبيعة في جامبي أوقعوا بالنمر في فخ في قرية إير باتو في منطقة ميرانجين في جامبي يوم السبت ونقلوا النمر إلى محمية الحيوانات البرية التابعة للوكالة.

وقال قائد شرطة ميرانجين، إيروان آندي بورناماوان، إن السكان المحليين تملكهم القلق بشأن النمر بعد أن هاجم اثنين من القرويين.

وكان الببر قد هاجم على ما يبدو وقتل شابا عمره 20 عاما في قرية إير باتو يوم الأربعاء عندما خرج الشاب بحثا عن إشارة للهاتف الخلوي أعلى تل.

وفي 25 أيلول/سبتمبر، لقي رجل في قرية أخرى حتفه في هجوم لنمر في المساء بينما كان ينقب عن الذهب على ضفة نهر.

ولم يتبق في البرية سوى بضع مئات من نمور ببر سومطرة، لكن التعدي البشري على موائلها الطبيعية في الغابات يدفعها للتجول في المستوطنات البشرية بحثا عن الطعام.

يشار إلى أن الببر السومطري هو آخر سلالات الببر المتبقية في إندونيسيا، بعد انقراض ببر جاوة وببر بالي.