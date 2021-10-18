أكد مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل اليوم /الإثنين/ وجود فرص لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

وقال بوريل - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن "الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع دول الخليج العربية ".

جاءت تصريحات بوريل على هامش الاجتماع المقرر اليوم في لوكسمبورج لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والذى سيتم خلاله بحث العلاقات الأوروبية مع دول الخليج، وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي ودول "الشراكة الشرقية".