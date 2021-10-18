أظهر تحليل أجراه المسؤول الاتحادي لمراقبة الانتخابات في ألمانيا ونشر اليوم الاثنين أن النساء يشكلن الثلث بين أعضاء البرلمان الألماني الجديد المنتخبين الشهر الماضي، كما أن النواب الأصغر سنا صار تمثيلهم أقوى من ذي قبل.

وسوف تشكل النساء 8ر34% من البوندستاج الجديد عندما يجتمع لأول مرة الأسبوع المقبل، مقابل 7ر30% في البرلمان الماضي. وزاد عدد أعضاء البرلمان الألماني أيضا، حيث ارتفع إلى 736 عضوا هذه المرة مقابل 709 أعضاء بعد انتخابات عام .2017

وأظهر التحليل أن متوسط ???أعمار النواب في البوندستاج الجديد هو 3ر47 عاما، انخفاضا من 4ر49 في البرلمان السابق، وسوف يكون هناك 50 عضوا تقل أعمارهم عن 30 عاما على الأقل في البداية، مقابل 12 عضوا فقط في برلمان .2017

كما أفاد التحليل أن أكثر بقليل من ربع الأعضاء (2ر26%) تقل أعمارهم عن 40 عاما، مقابل 9ر17% في البوندستاج المنتخب في .2017

يشار إلى أن أصغر عضوة في البرلمان الألماني الجديد هي إميليا فيستر، وهي نائبة من حزب الخضر وتنحدر من هامبورج، وعمرها 23 عاما فقط.

أما أكبر الأعضاء فعمره 80 عاما وهو ألكسندر جولاند، الرئيس الفخري لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف .