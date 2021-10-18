قال رئيس جزر الكناري الإسبانية إنه لا نهاية وشيكة في الأفق لثوران البركان الذي نشر الفوضى في جزيرة لا بالما منذ بدايته قبل نحو شهر.

وقال الرئيس أنخيل فيكتور توريس في مؤتمر للحزب الاشتراكي في بلنسية مشيرا إلى توقعات العلماء "ليس هناك دلائل على أن نهاية الانفجار وشيكة على الرغم من أن ذلك هو أكبر أماني الجميع".

ودمرت الحمم البركانية أكثر من 1833 فدانا من الأراضي في لا بالما وقرابة ألفي مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 سبتمبر أيلول.

وتم إجلاء نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة والتي تمثل جزءا من أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة ساحل شمال غرب أفريقيا.