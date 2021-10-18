رفعت روسيا الحظر على دخول أقارب الأجانب المقيمين على أراضيها، والذي كانت قد فرضته في وقت سابق في إطار إجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا.

وذكر القسم القنصلي بوزارة الخارجية الروسية، في رسالة على تطبيق "تيليجرام"، أن الحظر الذي كان مفروضا على أقارب المواطنين الأجانب الذين يعيشون في روسيا، لم يعد ساريا.

وأوضح القسم القنصلي في بيان، نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، أن "أفراد الأسرة يشملون الأزواج والآباء والأطفال والأشقاء والأجداد والجدات والأحفاد والآباء بالتبني والأطفال بالتبني".

وأشار البيان إلى أن "دخول هؤلاء الأشخاص إلى أراضي روسيا الاتحادية ممكن عند تقديم وثيقة تؤكد درجة العلاقة (شهادة زواج، ولادة ...)، بالإضافة إلى الحصول على تأشيرة وذلك بالنسبة للدول التي لا يوجد بينها وبين روسيا اتفاقية بشأن السفر بدون تأشيرة.