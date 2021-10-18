أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أهمية المواد الغذائية في مهرجان لعيد الحصاد بمنطقة أوستفريزلاند شمال غرب ألمانيا.

وفي أعقاب صلاة شكر بمناسبة الحصاد وجه شتاينماير الشكر إلى الفلاحين على عملهم مشيرا إلى أن من المهم الوعي بما يعنيه عيد الحصاد.

وأوضح شتاينماير أن السنوات الماضية شهدت نسيان حقيقة أنه ليس من قبيل البديهيات حقا " أن نقف كل يوم أمام أرفف مملوءة وأن بإمكاننا أن نأخذ منها المواد الغذائية التي نحتاجها ليومنا أو ربما أكثر من ذلك في بعض الأحيان" لافتا إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى العمل اليومي للمزارعين.

وخلال الاحتفال، تسلم شتاينماير تاج الحصاد من رابطة المزارعين ورابطة النساء الريفيات. وجرت العادة أن تصنع النساء الريفيات هذا التاج من السنابل وتزينه بأربطة، وفي أعقاب تسلم التاج، تحدث شتاينماير مع مواطنين في سوق للحصاد.

وأكد شتاينماير أن المزارعين في بقية مناطق جمهورية ألمانيا الاتحادية شعروا بتداعيات المناخ المتغير.

واختتم شتاينماير تصريحاته بالقول:" وفي هذا الصدد أعتقد أن عيد الحصاد فرصة لنعي مرة أخرى الواجبات والتحديات التي تواجه المزارعين في ظل ظروف مناخية متغيرة".