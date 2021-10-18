قال علماء يونانيون اليوم /الاثنين/ إن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يحمي من فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، مضيفا أن لقاحات كورونا لا تحمي أيضا من الإنفلونزا؛ لذلك فإن اللقاحين مهمان.

وقالت رئيسة لجنة التطعيم الوطنية في اليونان ماريا ثيودوريدو- وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية- إن "الإنفلونزا لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن يكون هناك أي نسخة منها من حيث خطورتها أو وقت ظهورها".

وأضافت أننا "يمكن أن نواجه شتاءً هادئًا ولكن في نفس الوقت يمكن أن يكون العكس ويتسبب في تفشي خطير أو حتى وباء"، معربة عن قلقها من أن الإنفلونزا يمكن أن تصيب المزيد من الناس هذا العام وتكون أكثر خطورة على وجه التحديد لأن جهاز المناعة لديهم نسي الفيروس بعد عام من الغياب.