قال النائب الأول لرئيس وزراء روسيا أندريه بيلوسوف في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية إن التحول في مجال الطاقة سيكلف روسيا حوالي 60 تريليون روبل (27ر1 تريليون دولار) حتى عام 2050 بحسب أسوأ السيناريوهات في مسودة الاستراتيجية الروسية لمكافحة الانبعاثات الكربونية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا المبلغ يعادل أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي لروسيا.

يأتي ذلك فيما تقيم روسيا التعهد بخفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون لديها بنسبة 79% خلال الفترة من 2019 إلى .2050

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال يوم الأربعاء الماضي إن بلاده ستستهدف الوصول إلى مستوى الحياد بالنسبة للانبعاثات الكربونية أي أن تكون كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة في روسيا مساوية لكمية الانبعاثات التي يمكن للبيئة امتصاصها دون أي تأثيرات ضارة بحلول .2060