تظاهر الآلاف للمطالبة بإسكان بأسعار معقولة في مدينة روتردام الهولندية وحمل العديد من المتظاهرين ملصقات ولافتات كتب عليها "الإسكان حق وليس نموذج للأعمال" و"لقدا نتهت سوق الإسكان ونحن في فوضى كبيرة".

وقال متحدث باسم منظمي المظاهرة لشبكة "ان او اس" العامة "نطالب بسياسة إسكان مختلفة وإنهاء أزمة الإسكان".

وذكر منظمون الفعالية التي حملت شعار "المساكن للناس وليست للربح" أن نحو 8 آلاف شخص شاركوا في المظاهرة.

وكانت مظاهرة مماثلة في أمستردام الشهر الماضى شارك فيها 15 ألف شخص وطالبوا بمزيد من الاستثمار في الإسكان ميسور التكلفة وإيجارات مخفضة.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات إضافية في مدن لاهاي وجرونينجن وغيرها من المدن.