قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للشئون الطبية إن المواطنين الأمريكيين غير المحصنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا يشكلون تهديدا لتقدم البلاد في التصدي للجائحة، بما قد يتسبب في موجة خامسة من الفيروس.

وأضاف فاوتشي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه ما زال بالولايات المتحدة 66 مليونا من الأمريكيين المؤهلين لتلقي اللقاح ولكنهم غير محصنين منبها إلى أن تحقيق النجاح في جهود مقاومة الفيروس يعتمد على كيفية زيادة أعداد متلقي اللقاح.

وأوضح أنه يمكن تفادي حدوث موجة خامسة من الجائحة شريطة أن يتلقى المزيد من الأشخاص جرعات اللقاح وعندئذ لا يأتي فصل شتاء آخر والجائحة مستمرة.