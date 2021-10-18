قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع على ولاية كيرالا بجنوب الهند.

وأدى هطول الأمطار في أنحاء الولاية إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق عدة، مما دفع السلطات إلى استدعاء الجيش الهندي والبحرية لإنقاذ السكان.

وقال مسؤولون وشهود عيان إن نحو 13 من هؤلاء قتلوا في انهيار أرضي في قرية كوتيكال.

وقال أحد السكان المحليين لوكالة أنباء آسيا الدولية شريكة رويترز أمس الأحد "وقع أربعة انهيارات أرضية أمس عند هذا التل خلفي، مما أدى إلى تدفق المياه إلى أسفل فضلا عن سقوط أشياء أخرى".

وقال بي.كيه جاياسري، وهو أكبر مسؤول حكومي في منطقة كوتايام حيث وقع الانهيار الأرضي، إن ما يقرب من نصف الضحايا من عائلة واحدة.

وأضاف "فقدت عائلة واحدة ستة أفراد".

وقالت لجنة إدارة الكوارث في كيرالا في بيان إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الخفيفة في جميع أنحاء الولاية، على الرغم من سحب التحذيرات المتعلقة بالطقس في العديد من المناطق.