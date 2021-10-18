أعلنت شركة صناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الهولندية فيليبس اليوم الاثنين ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 98ر2 مليار يورو مقابل 340 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد خلال الربع الثالث 24ر3 يورو مقابل 37ر0 يورو خلال الربع الثالث من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح الشركة من الأنشطة غير المستمرة خلال الربع الثالث 54ر2 مليار يورو حيث كان الجزء الأكبر منها حصيلة بيع شركة دوميستك أبليانسز التابعة لها. وكانت أرباح هذه الأنشطة في العام الماضي 61 مليون يورو.

في المقابل بلغت أرباح الأنشطة المستمرة 442 مليون يورو مقابل 279 مليون يورو خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة الهولندية قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك خلال الربع الثالث من العام الحالي 426 مليون يورو مقابل 456 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 6% إلى 16ر4 مليار يورو مقابل 41ر4 مليار يورو خلال العام الماضي.