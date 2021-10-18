أعلنت آن غوسيني ابنة كاتب سيناريو مجموعة القصص المصورة الشهيرة "أستيريكس" رينيه غوسيني، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن اكتشاف مسودة لقصة غير منجزة أعدها والدها في إطار هذه السلسلة قبل وفاته.

وقالت آن غوسيني "أفكر في ذلك كثيرا، هي مؤلفة من عشرين صفحة، ما يوازي نصف ألبوم".

ويحمل السيناريو الذي كتبه رينيه غوسيني بواسطة آلة طابعة، عنوان "أستيريكس في السيرك"، وكان مقررا أن يصدر بالترتيب الزمني بعد ألبوم "أستيريكس في بلجيكا" . وقد عُثر عليه بين محفوظات العائلة، بحسب المجلة الألمانية.

واعتبرت آن غوسيني أن استكمال كتابة الألبوم بعد وفاة والدها سيكون مهمة "شديدة التعقيد".

وقالت "يتعين تعاون عدد كبير جدا من الأشخاص والغوص في القصة والتحدث بصوت" والدها، "الأمر أشبه بلوحة من توقع (الرسام) غويا مع ثقب فيها".

وأضافت "لكننا سنحاول ذلك يوما، ستكون مغامرة استثنائية".

وقد أطلق رينيه غوسيني الذي توفي سنة 1977، مع ألبير أوديرزو الذي توفي العام الماضي، مغامرات "أستيريكس" سنة 1959، وقد بيعت منها مئات ملايين النسخ حول العالم.

وأدى دورا رئيسيا في استحداث مهنة كاتب سيناريوهات القصص المصورة، وهي وظيفة لم تكن وجودة قبله.