مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" نتوقع من جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلغاء التباعد في المساجد ذات المساحات المعينة و عودة الدروس الدينية والأنشطة الثقافية مما يعود على المصلين بالفائدة العظيمة.

وثمنت المصادر جهود الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بإشراف الشيخ د. باسل الصباح ووكيل الوزارة مصطفى رضا والتي أثمرت عن نجاح حملة التطعيم و يتم الآن اكتمال هذا النجاح بتطعيم نسبة تلامس الـ 100% من المواطنين والمقيمين ، مع تنفيذ قرار ينص على تنظيم الحملات الميدانية لتقديم اللقاح إلى كل من لم يسجل في برنامج التطعيم لأي سبب ، وانخفاض الإصابات إلى أدنى حد

وأضافت المصادر لم نعد في حاجة إلى تباعد المصلين ولا يمنع استمرار الأخذ بالاحترازات الصحية من إحضار سجادة الصلاة وتعقيم اليدين ولبس الكمامة لأن الحذر واجب.