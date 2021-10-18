أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، إطلاق اسم الفنانة الكبيرة وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب على الدورة السادسة من المهرجان الذي سيعقد في الفترة من 6 وحتى 11 نوفمبر المقبل في مدينة السلام شرم الشيخ.

وقال رئيس المهرجان مازن الغرباوي - في تصريحات صحفية إن اختيار سميحة أيوب جاء بإجماع اللجنة العليا للمهرجان لأنها أولا من مؤسسي المهرجان والرئيس الشرفي له منذ دورته الأولى، وهى قيمة وقامة كبيرة ونجمة من نجمات المسرح العربي، وقيمه نادرة في الإبداع وتستحق التكريم والاحتفاء بها.

من جانبه قال الدكتور عمرو دوارة مؤلف الكتاب الذي سيصدره المهرجان عن الفنانة سميحة أيوب، إنها سيدة استثنائية في الفن العربي فقد شاركت في بطولة أكثر من ربعمائة وخمسين عملا من بينهم 80 مسرحية، و44 فيلما،و220 مسلسلا وسهرة تليفزيونية، وما يقرب من مئة وخمسة عشر مسلسلا وسهرة إذاعية، وأتيح لها بالمسرح فرصة التعاون مع عدد من كبار المخرجين وفي مقدمتهم الرواد زكي طليمات ويوسف وهبي وفتوح نشاطي وكذلك التعاون مع نخبة من نجوم الإخراج خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، من بينهم عبد الرحيم الزرقاني، ونبيل الألفي، وحمدي غيث، ونور الدمرداش، وسعيد أبو بكر، وكمال يس، وسعد أردش، وكرم مطاوع، وجلال الشرقاوي، وسمير العصفوري، وفاروق الدمرداش، وفهمي الخولي.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ترأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وخالد فودة محافظ جنوب سيناء.