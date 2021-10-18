قالت شركة إنيوس، أكبر منتج للهيدروجين في أوروبا، اليوم الاثنين إنها ستستثمر أكثر من ملياري يورو (2.3 مليار دولار) في محطات للتحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت الشركة في بيان إن أول محطات ستبنى في النرويج وألمانيا وبلجيكا على مدى السنوات العشر المقبلة مع التخطيط لبناء محطات أخرى في بريطانيا وفرنسا. ولم يحدد البيان المدة الإجمالية للاستثمار.

وأضافت الشركة أنها تعتزم العمل عن كثب مع الحكومات داخل الاتحاد الأوروبي الذي جعل الهيدروجين جزءا رئيسيا من خطته للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

وقالت شركة إنيوس في الشهر الماضي إنها ستحول مصنعها الاسكتلندي للبتروكيماويات ومصفاة النفط في جرانجماوث للعمل باستخدام الهيدروجين بتكلفة تزيد عن مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) لإنهاء الانبعاثات الكربونية تماما بحلول عام 2045.