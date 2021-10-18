مريم بندق

أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ " الأنباء"، على أهمية أن تتضمن قرارات مجلس الوزراء اليوم تحديد توقيت افتتاح صالات الأفراح.

وقالت انه من المناسب ان تنص قرارات المجلس على توقيت افتتاح الصالات حتى تتمكن الجهات المختصة من إعادة تجهيز الصالات المغلقة منذ أكثر من سنة ونصف وتحتاج إلى ما لايقل عن شهر لتجهيزها، إلى جانب تمكين الأسر من اكتمال استعداداتها لتحديد مواعيد زواج أبنائها.

وأضافت انه لا يمنع ان تتضمن قرارات توقيت افتتاح صالات الأفراح بعض الضوابط مثل العدد المسموح له بالحضور مقارنة بمساحة الصالة.