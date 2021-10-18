تلقى بنك الكويت المركزي دعوة لعقد اجتماع تشاوري مع البنك المركزي لجمهورية كازاخستان، حيث عقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي ظهر اليوم، حيث ناقش الاجتماع عددا من الجوانب المتعلقة بأعمال البنوك المركزية، وعلى رأسها أطر التعاون بين الجانبين، وتبادل المعرفة في جوانب عمل البنوك المركزية في مجالات السياسة النقدية والسياسة الرقابية، وكذلك في مجال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.

جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي، أن النقاش تناول كذلك دور بنك الكويت المركزي كعضو في بنك التسويات الدولية والمهام التي تقوم بها هذه المؤسسة العريقة، على مستوى رسم السياسات النقدية والسياسات الرقابية عالميا، ومساهمات الكويت في عمل هذه المؤسسة، وسبل التعاون بين الجانبين في هذا الشأن.

يجدر بالذكر أن بنك التسويات الدولية الذي تأسس عام 1930 هو مؤسسة دولية تعود ملكيتها إلى البنوك المركزية الأعضاء، وتسعى إلى تعزيز التعاون العالمي، وتقوم بالبحوث والتحاليل فيما يخص السياسات، كما تقدم الخدمات المصرفية للبنوك المركزية، وتضم عضويتها بنوكا مركزية لنحو 30% من دول العالم فيما تشكل تلك الدول مجتمعة 95%من الناتج الإجمالي العالمي. وتنطوي ضمن توابع بنك التسويات الدولية لجنة بازل للرقابة المصرفية التي تتركز أعمالها على تطوير المعايير الرقابية العالمية وسياسات التحوط الكلي والجزئي لدى البنوك.

واختتم البيان بالقول إن بنك الكويت المركزي منفتح على التعاون وتبادل الخبرات مع البنوك المركزية لجميع الدول بما يعزز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي على المستوى الدولي.

.. ويصدر سندات لتنظيم السيولة بـ 240 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي أنه قد تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 6 شهور وبمعدل عائد 1.250%.