قامت لجنة التعريف بالإسلام بتسليم 70 حقيبة دعوية إلى قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية، بهدف تعريف نزلاء دور الرعاية الخاضعين لإشراف الوزارة من الجاليات المختلفة بالدين الإسلامي، وفضائله.



جاء ذلك خلال زيارة وفد من اللجنة إلى الوكيل المساعد للقطاع مسلم السبيعي، ومراقب إدارة التوعية والإرشاد طارق القطان، حيث ضم الوفد كلا من المدير العام للجنة إبراهيم خالد البدر، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أحمد الضويحي.



وقال البدر إن اللقاء تطرق إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال التوعوية والإرشاد، وتعريف الجاليات من غير الناطقين بالعربية بالإسلام، بما يعزز الوعي الديني والمجتمعي.



وأضاف أن الحقائب التي سلمتها اللجنة، هي حقائب متعددة الفوائد، حيث تقدم محتويات الحقيبة صورة موجزة وشاملة وميسرة عن الدين الإسلامي وجماله وأخلاقه، وذلك بشتى اللغات.



وأعرب البدر عن شكره لوزارة الشؤون على دعمها لبرامج وأنشطة لجنة التعريف بالإسلام، ولكل من الوكيل المساعد مسلم السبيعي، والمراقب طارق القطان، وجميع العاملين بالقطاع الذين أبدوا الترحيب والاستعداد الكامل لتنمية الشراكة بين الوزارة واللجنة، بما يعود بالنفع على المجتمع.