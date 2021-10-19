

أعلنت أودي الكويت، الممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات عن طرح سيارة A3 سيدان وسيارة S3 سيدان الجديدتين كليا.



ومنذ أن طرحت أودي سيارة A3 في العام 1996، والتي رفعت معايير فئة السيارات المدمجة الفاخرة، واصلت مجموعة طرازات السيارة ذات الشعبية الكبيرة التوسع والتطور مع كل جيل جديد، وكانت تعد بأن تكون السيارة الأفضل في فئتها.



وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: «يسرنا أن نعزز مجموعة طرازات A3 من خلال طرح سيارة A3 سيدان، وS3 سيدان في أسواق المنطقة. لقد حقق الجيل الجديد من سيارة A3 تطورا كبيرا عن الأجيال السابقة. وتأتي هذه السيارة الأفضل في فئتها مصحوبة بالضمان المميز وباقات الخدمة والصيانة التي نقدمها مع سياراتنا في جميع أنحاء المنطقة، ما يجعلنا على يقين بأن سيارة A3 ستحظى بإعجاب العملاء وتحقق شعبية فائقة».



وتتميز سيارات A3 وS3 بتصميم خارجي متطور، في حين تتضمن مقصورتها العديد من الابتكارات التي ورثتها من الطرازات الأكبر مثل أحدث إصدار من نظام المعلومات والترفيه MMI مع وظيفة توصيل الهاتف المتحرك المدمجة عبر تطبيق Apple CarPlay وAndroid Auto. وتؤكد هذه التجهيزات الى جانب العديد من أنظمة مساعدة السائق وعناصر التصميم المتطورة أن راحة وأمن السائق تأتي دائما على رأس أولويات أودي.



A3 السيدان الرياضية



تتميز A3 سيدان الجديدة بتصميم رياضي مدمج، فيما يُبرز الاطار العريض وفتحات الهواء الكبيرة في مقدمة السيارة طابعها الديناميكي. ويمتد الخط الجانبي البارز من المصابيح الأمامية الى المصابيح الخلفية، بينما تنحني المناطق الموجودة أسفله للداخل، وهو عنصر جديد في تصميم أودي يبرز أقواس العجلات. وتعتبر مصابيح الإضاءة النهارية الرقمية في المصابيح الأمامية Matrix LED ابتكارا جديدا يتوافر كتجهيز اختياري، وتتكون من مجموعة مصابيح LED مقسمة الى مجموعات أصغر من ثلاثة الى خمسة مصابيح توفر تأثيرات ضوئية مميزة يسهل معها التعرف على سيارة A3 الجديدة في لمح البصر.



مستويات جديدة من الرقمية



تركز مقصورة القيادة في سيارة A3 سيدان بالكامل على السائق، حيث استخدام مصممو أودي عناصر مأخوذة من الطرازات الأكبر حجما مع تجهيزها بشاشة قياس 10.1 بوصات تعمل باللمس مدمجة في منتصف لوحة العدادات كتجهيز أساسي. ويمكن لهذه الشاشة التعرف على الحروف التي تتم كتابتها يدويا، وتوفر استجابة لمسية وصوتية، ويمكن التحكم فيها باستخدام لغة البشر العادية.



يمكن تجهيز السيارة بنظام قيادة أودي الافتراضي كتجهيز اختياري، حيث توفر وظائف اضافية مثل شاشة العرض الكبيرة لخريطة الملاحة. فيما يتضمن نظام قيادة أودي الاقتراضية بلاس الاختيارية شاشة قياس 12.3 بوصة مع ثلاث طرق عرضة مختلفة، تتضمن رسومات ذات مظهر رياضي.



أنظمة رقمية واضحة وسهلة الاستخدام: تتميز سيارة A3 سيدان الجديدة بأنظمة تحكم وعرض مطورة مع قوائم بتصميم سلس ورموز مألوفة تشبه الموجودة في الهواتف الذكية. وبدلا من الأزرار التي يتم تدويرها والضغط عليها الموجودة في الكونسول الوسطى، وضعت أودي شاشة نظام المعلومات والترفيه MMI الكبيرة التي تعمل باللمس وتصدر استجابة لمسية وصوتية عند الاستخدام، ويبلغ قطرها 10.1 بوصات. وقد تم تضمين راديو MMI بلاس كتجهيز أساسي في الشاشة، وتستخدم للتحكم في نظام المعلومات والترفيه بالاضافة الى عدد من وظائف الراحة. ويتلقى السائق استجابة صوتية عند اختيار أي وظيفة، فيما يتيح النظام أيضا للسائق إدخال النصوص يدويا، حيث يمكن للنظام التعرف على الحروف الفردية، والكتابة المتصلة، والكلمات الكاملة، والحروف المكتوبة بعضها فوق بعض. ويقدم نظام MMI قائمة بالاقتراحات عند البحث حتى بعد إدخال بضعة حروف فقط.



قوة حاسوبية متطورة



تعتمد تقنية نظام التشغيل الجديد على نظام المعلومات والترفيه القياسي الجديد من الجيل الثالث، وهو أحدث إصدار من نظام المعلومات والترفيه المعياري، والذي يمتلك قدرة حاسوبية هائلة تبلغ 10 أضعاف قدرة الجيل السابق.



ويمكن إنشاء ستة ملفات تعريف للمستخدمين لتخزين الاعدادات الفردية، مثل تفضيلات نظام تكييف الهواء وإعدادات مقعد السائق والوجهات المحددة المتكررة والوسائط المستخدمة بشكل متكرر.



أحدث أنظمة مساعدة السائق



تساعد سيارة A3 سيدان الجديدة على منع الاصطدام بمستخدمي الطريق الآخرين وتوفر مستوى فائقا من الأمان، حيث يمكن اختيار تجهيزها بنظام Audi pre sense front، ونظام مساعدة تجنب التصادم collision avoidace assist، ونظام التحذير عند الخروج عن المسار lane departure warning.



أودي S3 الجديدة.. أعلى مستويات الأداء الرياضي والقوة ومتعة القيادة



يبرز الطابع الديناميكي لسيارة S3 الجديدة من النظرة الاولى، حيث يهيمن الاطار الأحادي على المقدمة بشبك المبرد الكبير المزخرف بالنمط الماسي وفتحات التهوية الانيقة، وتتميز أغطية المرايا الخارجية بمظهر الألمنيوم المصقول. ويمتد الخط الجانبي البارز من المصابيح الأمامية الى المصابيح الخلفية، فيما تنحني المناطق الموجودة أسفله للداخل، وهو عنصر جديد في تصميم أودي يبرز أقواس العجلات.



محرك قوي



تتسارع S3 من السكون الى 100كم/ ساعة في 4.9 ثوان بفضل المحرك الذي تبلغ قوته 290 حصانا ويبلغ عزم دورانه 400 نيوتن متر، مع ناقل الحركة S tronic سباعي السرعات مع القدرة على تبديل السرعات بشكل سريع للغاية، فيما تبلغ السرعة القصوى المحددة إلكترونيا للسيارة 250 كم/ ساعة. ويمكن للسائق استخدام نظام Audi drive select، الذي يأتي كتجهيز أساسي، لتعزيز الصوت الرياضي للمحرك رباعي الأسطوانات المزود بشاحن التوربو بشكل أكثر وضوحا.



مقصورة رياضية ومساحة رحبة



ينعكس التصميم الرياضي الأنيق لسيارة S3 الجديدة على المقصورة أيضا، من خلال ذراع ناقل الحركة S tronic سباعي السرعات الجديد واللمسات التزيينية المصنوعة من الالمنيوم وألياف الكربون، والتي تضاهي تصميم المصابيح الأمامية، بينما تركز مقصورة القيادة على السائق. وتشكل فتحات الهواء المميزة وحدة واحدة مع غطاء لوحة العدادات، ما يبرز الطابع الرياضي للسيارة.



ومن التجهيزات الأساسية لسيارة S3 شاشة MMI قياس 10.1 بوصات التي تعمل باللمس مع نظام MMI Navigation Plus، في منتصف لوحة العدادات، ويتعرف النظام على الحروف التي تتم كتابتها يدويا، ويوفر استجابة صوتية عند اللمس. كما يمكن التحكم في نظام المعلومات والترفيه باستخدام لغة البشر العادية كتجهيز أساسي.



بالمقارنة مع سابقاتها، زاد حجم سيارة S3 الجديدة: باتت سيارة S3 سيدان أطول بأربعة سنتيمترات على التوالي. وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 325 ليترا.



جيل جديد من نظام المعلومات والترفيه



تعتمد تقنية نظام التشغيل الجديد في سيارة S3 الجديدة على نظام المعلومات والترفيه النموذجي الجديد من الجيل الثالث (MIB 3).



أما لمحبي الصوت فائق الجودة، فتقدم لهم أودي نظام الصوت Bang & Olufsen Premium ثلاثي الأبعاد كتجهيز أساسي، والذي يوفر تجربة صوتية مميزة.



أنظمة مساعدة السائق في أودي S3



تجسد أنظمة مساعدة السائق في سيارة S3 الجديدة أيضا خبرات أودي التقنية الفائقة، حيث يمكن اختيار تجهيز السيارة بعدة أنظمة، تشمل نظام Audi pre sense front، ونظام swerve assist مع نظام turn assist للمساعدة أثناء الانعطاف، الى جانب نظام lane departure warning، والتي تساعد في منع وقوع الحوادث.



كما تتوافر أنظمة المساعدة الإضافية كتجهيز اختياري، مثل نظام التنبيه عند تغيير المسار lane change والخروج من أماكن صف السيارات exit warnings، بالاضافة الى نظام الاستشعار عند التقاطعات cross-traffic وأنظمة المساعدة في صف السيارة. ويحافظ نظام تثبيت السرعة المتكيف adaptive cruise assist على ثبات السرعة وثبات المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك، فيما يعمل نظام تعزيز الكفاءة efficiency assistant على تعزيز القيادة الاقتصادية.