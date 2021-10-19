



ما أهم خمسة أطعمة طبيعية يمكنها مساعدتنا في نوم هانئ؟



النظام الغذائي والنوم معقدان، ما يعني أنه لا يوجد حل سحري أو طعام واحد مضمون للمساعدة في النوم. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تسهل الحصول على نوم هانئ ليلا. وتشمل هذه الأطعمة:



- فاكهة الكيوي: تحتوي فاكهة الكيوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات C وE وكذلك البوتاسيوم والفولات فتناول الكيوي يمكن أن يحسن النوم. على سبيل المثال، في إحدى الدراسات، وجدت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا حبتين من الكيوي قبل ساعة واحدة من وقت النوم، ينامون بشكل أسرع وأعمق، وكانوا يتمتعون بنوعية نوم أفضل.



- الكرز اللاذع (الحامض): تقول مؤسسة النوم: «وجدت العديد من الدراسات فوائد النوم للأشخاص الذين يشربون عصير الكرز الحامض. وفي إحدى الدراسات، وجد أن الأشخاص الذين شربوا كوبين من عصير الكرز الحامض يوميا يتمتعون بوقت نوم أكبر وكفاءة أعلى في النوم».



- الحليب المملح: قد يقلل الحليب المملح من انقطاع النوم ربما لأن له علاقة بفيتاميني B وD. ويشار إلى أن الحصول على كمية كافية من فيتامينات B يحفز إنتاج التريبتوفان، وهو حمض أميني أساسي يساعد على تنظيم النشاط في الجهاز العصبي المتعلق بالاسترخاء والنوم. فيما يساعد فيتامين D على ضبط الساعة البيولوجية للجسم، والتي تتحكم في إيقاعات النوم والاستيقاظ على مدار 24 ساعة.



- الأسماك الدهنية: تعمل هذه الأطعمة من خلال توفير جرعة صحية من فيتامين D وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تشارك في تنظيم الجسم للسيروتونين.



- تناول المكسرات: غالبا ما تعد المكسرات مثل الجوز والفستق والكاجو غذاء جيدا للنوم. ويقول الموقع الصحي: «على الرغم من أن الكميات الدقيقة يمكن أن تختلف، إلا أن المكسرات تحتوي على الميلاتونين وكذلك المعادن الأساسية مثل الماغنيسيوم والزنك التي تعد ضرورية لمجموعة من العمليات الجسدية».

عن اكسبريس البريطانية