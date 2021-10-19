هادي العنزي



على غير ما كان متوقعا، وفي وقت متأخر من مساء أمس الأول، قامت لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين باتحاد كرة السلة بتأجيل انطلاق دوري الدرجة الأولى، الذي كان مزمعا انطلاقه مساء أمس الإثنين، لينطلق بعد غد الخميس.



وقد أثار تأجيل دوري الدرجة الأولى استياء عدد من الأندية، خاصة أنها قامت بكافة التحضيرات والترتيبات استعدادا لانطلاق المسابقة، وقد كان مقررا إقامة مباراتين، حيث يلعب في الأولى العربي مع الصليبخات، فيما يلتقي في الثانية النصر والتضامن، وقد تم استبدال المباراة الثانية، بلقاء يجمع منتخب تحت 19 سنة مع الشباب، عوضا عن مباراة بين النصر والتضامن.



من جانبه، أبدى مدير كرة السلة بالنادي العربي علي الكندري استياءه من التأجيل المفاجئ، وقال لـ «الأنباء»: «جاء التأجيل لثلاثة أيام في وقت متأخر، بعد أن أنهى الفريق كل تحضيراته لملاقاة الصليبخات، ونأمل ألا يكون هناك تأجيل جديد يؤثر سلبا على انطلاقة الأخضر في دوري الدرجة الأولى».