يسعى ميلووكي باكس بقيادة النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الى الاحتفاظ باللقب، فيما يستعد منافسه الأبرز في المنطقة الشرقية وخصمه الأول للموسم الجديد بروكلين نتس للحياة من دون كايري إرفينغ الرافض لتلقي اللقاح، وذلك حين ينطلق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي أيه».



في المنطقة الغربية، ستكون الأنظار شاخصة نحو لوس أنجيليس ليكرز الذي قرر الرهان على المخضرمين لتقديم المساندة لليبرون جيمس في مسعاه الى لقبه الثامن عشر.



ويفتتح الموسم الجديد اليوم بمواجهة من العيار الثقيل بين نتس ومضيفه باكس في لقاء يسبقه احتفال رفع لافتة اللقب الأول للضيوف في الدوري منذ عام 1971 في ملعب «فايزرف فورم». وسيكون أنتيتوكونمبو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، مركز الثقل الأهم في مسعى فريق المدرب مايك بودنهولزر للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه الموسم الماضي على حساب فينيكس صنز.



وتشهد الأمسية الأولى من الموسم الجديد الظهور الأول لليكرز بحلته المخضرمة الجديدة، وذلك حين يستضيف «الملك» جيمس الجار غولدن ستايت ووريزر الذي يأمل الاعتماد مجددا على كلاي تومسون ليكون بصحبة ستيفن كوري، درايموند غرين، الكندي أندرو ويغينز، لكن اعتبارا من ديسمبر أو الشهر الذي يليه بعد تعافيه من إصابة في وتر أخيل أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر 2020.