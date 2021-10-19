شدد إشبيلية الخناق على قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد حامل اللقب بفوزه الثمين على مضيفه سلتا فيغو 1-0 في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويعود الفضل في فوز الفريق الاندلسي الذي خاض المباراة في غياب هدافه الدولي المغربي يوسف النصيري بسبب الإصابة، إلى رافا مير مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 54.



وعاد برشلونة الى سكة الانتصارات بفوز بشق النفس على ضيفه فالنسيا 3-1 على ملعب كامب نو.



وقلب الفريق الكاتالوني تخلفه بهدف لخوسيه لويس غايا (5) إلى فوز بثلاثية سجلها أنسو فاتي (13) والدولي الهولندي ممفيس ديباي (41 من ركلة جزاء) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (85).



وهو الفوز الأول لبرشلونة بعد خسارتين متتاليتين أمام بنفيكا البرتغالي 0-3 في الجولة الثانية لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأمام أتلتيكو مدريد 0-2 في الدوري.



توتنهام يواصل صحوته



واصل توتنهام صحوته عندما قلب الطاولة على مضيفه نيوكاسل يونايتد وتغلب عليه 3-2 في المرحلة الثامنة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



وعكّر الفريق اللندني صفو احتفالات مدرب نيوكاسل يونايتد ستيف بروس بمباراته الألف في مسيرته التدريبية، وانتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وألحق به الخسارة الخامسة هذا الموسم دون أي انتصار، فبقي في



المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط.



في المقابل، واصل توتنهام صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد 3 هزائم متتالية فرفع رصيده إلى 15 نقطة وصعد الى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف برايتون الرابع.



وتوقفت المباراة في الدقيقة 40 بسبب إصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية في المدرجات، وعاد الفريقان إلى الملعب بعد 10 دقائق عقب نقل المشجع إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نابولي لا يتوقف



تابع نابولي انطلاقته المثالية بتحقيقه فوزه الثامن تواليا منذ مطلع الموسم الحالي وكان على ضيفه تورينو 1-0 في المرحلة الثامنة من بطولة إيطاليا لكرة القدم، ليستعيد الصدارة من ميلان، في حين تابع يوفنتوس صحوته في الآونة الأخيرة وتغلب على روما 1-0.



ورفع نابولي الذي يغيب اللقب المحلي عنه منذ عام 1990 بقيادة الأرجنتيني الراحل الأسطورة دييغو مارادونا، رصيده الى 24 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ميلان الذي استأثر بالصدارة بفوز صعب على هيلاس فيرونا 3-2.



وتلقى تورينو ضربة موجعة بإصابة قائده رولاندو ماندراغورا بعد مرور 8 دقائق، لإصابة خطيرة في ركبته، فحل بدلا منه العاجي بنجامان كوني.



وعلى ملعب «اليانز ستاديوم»، تابع يوفنتوس صحوته بعد بداية متعثرة، وحقق فوزه الرابع تواليا وكان على ضيفه روما 1-0.



وشارك مع يوفنتوس 7 لاعبين إيطاليين أساسيين، وهي أعلى نسبة من المحليين يلعبون في صفوفه منذ ان بدأ 8 محليين مباراته مع إنتر ميلان عام 2015.

وخلافا لمجريات اللعب، نجح يوفنتوس في التسجيل من الفرصة الأولى التي سنحت له عندما مرر ماتيا دي تشيليو كرة عرضية تابعها مويز كين برأسه داخل الشباك (16).

وتلقى روما ضربة قاسية بإصابة لاعب وسطه نيكولو زانيولو، فخرج وحل بدلا منه ستيفان الشعراوي.



وسنحت فرصة ذهبية لروما لإدراك التعادل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها لاعب وسطه الفرنسي جوزدان فيرتوت لكن شتتشيزني تصدى لمحاولته ببراعة (44).

وهي المرة الأولى التي يهدر فيها فيرتوت ركلة جزاء بألوان روما، بعد 13 محاولة ناجحة في مختلف المسابقات.