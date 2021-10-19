يعول ليڤربول الإنجليزي على نجمه المصري المتألق محمد صلاح الذي وصفه مدربه يورغن كلوب بأنه «أفضل لاعب في العالم حالياً» عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويتألق صلاح بشكل لافت هذا الموسم بعد تسجيله 10 أهداف في 10 مباريات، بينها هدفان رائعان الأول في مرمى مان سيتي، ثم أتبعه بهدف ولا أروع في مرمى واتفورد نهاية الأسبوع الماضي يؤكد أهميته في صفوف النادي، علما بان الطرفين في صلب محادثات لتجديد عقده الذي ينتهي عام 2023.



أشاد به الألماني كلوب بقوله «في الوقت الحالي لا وجود للاعب أفضل منه في العالم.

لقد قام بتمريرة رائعة للهدف الأول (سجله السنغالي ساديو ماني)، أما هدفه فكان مدهشا».



وتابع «انه في المزاج للقيام بأشياء رائعة داخل المنطقة ونأمل أن يستمر هذا الأمر طويلا».



ويدخل ليفربول بسجل شبه مثالي في مختلف المسابقات هذا الموسم، فهو فاز في 6 مباريات وتعادل في اثنتين في الدوري، وفاز في مباراتيه في مسابقة دوري الأبطال، وفي حال قدر له الفوز على أتلتيكو في عقر دار الأخير ملعب واندا متروبوليتانو، فانه سيخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ دور الـ16 من المسابقة القارية.



أما أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا الموسم الماضي، فيعول بدوره على ثنائي خط الهجوم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز هداف ليفربول السابق، والفرنسي أنطوان غريزمان العائد إليه بعد موسمين خائبين مع برشلونة.



وفي المجموعة ذاتها، يلتقي بورتو البرتغالي مع ميلان الإيطالي وكلاهما يرفع شعار الفوز لان التعادل سيبعدهما كثيرا عن المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور التالي.



ويملك بورتو نقطة واحدة مقابل لا شيء لميلان العائد الى المسابقات القارية بعد غياب طويل.



وفي المجموعة الأولى، يستقبل باريس سان جرمان لايبزيغ على ملعب «بارك دي برانس» في العاصمة الفرنسية في مهمة سهلة.



والفارق كبير بين لايبزيغ في الموسمين الماضيين والفريق الحالي. ففي عام 2020 بلغ الفريق الألماني الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا وخسر أمام سان جرمان بالذات 0-3. ثم تواجه الفريقان في دور المجموعات الموسم الماضي وتبادلا الفوز.



ويستطيع سان جرمان الاعتماد مجددا على الثلاثي الهجومي الناري المؤلف من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، بعد عودة النجمين الاولين من مشاركتهما مع منتخبي الأرجنتين والبرازيل خلال النافذة الدولية الاخيرة وغابا عن المباراة ضد انجيه (2-1) في الدوري المحلي خلافا لمبابي.



وفي المباراة الثانية، يحل سيتي ضيفا على بروج البلجيكي الذي يتقدمه بنقطة وبالتالي لا مجال أمام «سيتيزنز» بالتفريط بأي نقطة.



وفي المجموعة الثالثة، يستقبل أياكس الهولندي الفائز باللقب القاري 4 مرات آخرها عام 1995، بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب «يوهان كرويف ارينا» في محاولة لفض شراكة الصدارة بينهما بعد فوزهما في المباراتين الاولين.



وفي مباراة ثانية، يلتقي الجريحان بشيكتاش التركي مع سبورتينغ من أجل وضع أول نقاط في حسابهما.



ويريد شيريف تيراسبول المولدافي، مفاجأة دوري الأبطال حتى الان، اضافة ضحية جديدة الى سجله عندما يحل ضيفا على إنتر ميلان الايطالي.



وكان شيريف استهل مشواره بالفوز على شاختار دانيتسك الأوكراني 2-0، قبل ان يحقق مفاجأة مدوية باسقاطه ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (13 مرة) في عقر داره 2-1 في الجولة الثانية.



في المقابل، يسعى ريال مدريد الى استعادة توازنه من خلال العودة بالنقاط الثلاث من مباراته مع شاختار معولا على أهداف الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الذي يتألق بشكل لافت هذا الموسم.