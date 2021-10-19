الرياض - خالد المصيبيح



يصطدم الهلال بغريمه النصر اليوم عند التاسعة مساء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في ديربي سعودي خالص ومنافسة نارية نادرة على الصعيد القاري تحظى باهتمام جماهيري صاخب.



فعلى ملعب مرسول بارك، يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد اكتساح النصر للوحدة الإماراتي 5-1 والفوز العريض للهلال على بيرسيبوليس الإيراني 3-0، إذ يبحث الهلال عن لقب رابع في المسابقة بعد 1991 و2000 و2019، فيما يضع النصر نصب عينيه النهائي الأول في النظام الحالي للمسابقة بعد حلوله وصيفا في 1995.



وبعد فشله في إقناع الهلاليين مطلع الموسم، بدأت بصمات مدرب موناكو الفرنسي السابق البرتغالي ليوناردو جارديم تظهر على أداء فريقه، خصوصا في الفترة الأخيرة، اذ أعرب عن رضاه بالانتصار على بيرسيبوليس: «أولى كلماتي أوجهها للاعبين، لقد لعبوا مباراة ممتازة والأهم أننا تحكمنا في إيقاع اللقاء».



في المقابل، نجح مدرب النصر، مدرب ألميريا الإسباني والعين الإماراتي السابق البرتغالي بيدرو إيمانويل في اختباره الأول مع النصر، بعدما تولى المهمة قبل نحو أسبوعين خلفا للمدرب المقال البرازيلي مانو مينيزيس.



ويعول النصر الذي يدخل المباراة بصفوف مكتملة، على هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى جانب البرازيلي أندرسون تاليسكا والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف وسلطان الغنام.



بينما يعتمد الهلال الذي قد يفتقد جهود الدولي ياسر الشهراني على هدافه الفرنسي بافيتيمبي غوميس والبرازيلي ماثيوس بيريرا والكوري جانغ هيون- سو والمالي موسى ماريغا وسالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد البريك.



ومن المتوقع أن تكتمل سعة الملعب بالجماهير، إذ أصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانا أعلنت فيه عن تخفيف الاحترازات الصحية بدءا من الأحد 17 الجاري، معلنة «عن السماح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات الرياضية، ابتداء من التاريخ المشار إليه أعلاه».



وفي نصف النهائي الثاني، يلعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع مواطنه بوهانغ ستيلرز حامل اللقب 3 مرات آخرها في 2009 على ملعب جيونجو، ما يعني أن النهائي سيكون سعوديا- كوريا جنوبيا.



وحقق أولسان فوزا بالغ الصعوبة في ربع النهائي على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بطل 2006 و2016 بنتيجة 3-2 بعد التمديد، فيما تجاوز بوهانغ ستيلرز ناغويا الياباني 3-0.