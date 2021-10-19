القاهرة - سامي عبد الفتاح



أعلنت أمس رابطة الدوري المصري لكرة القدم جدول مباريات الجولات الثمانية الأولى من المسابقة، وسيتم الاعلان عن مواعيد باقي جولات الدوري عقب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، التي تنطلق 9 يناير 2022، وتنتهى 6 فبراير، وكانت ابرز المواجهات المعلنة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 8 نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الثالثة.



ومن تطورات الأمور الكروية في مصر، تجميد تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الاولمبي، بحسب القرارات الأخيرة للجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد، وأعلن عن ذلك د.محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري، خلال جلسة خاصة حضرها وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، وتم الاتفاق على تأجيل تعيين جهاز جديد للمنتخب الأولمبي حتى انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة القدم في يناير المقبل.



الى ذلك، يستقبل اليوم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي البطل المصري «بيج رامي» الفائز بجائزة مستر أولمبيا بالولايات المتحدة للمرة الثانية على التوالي، وذلك عند وصوله أمس الى مطار القاهرة.