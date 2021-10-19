حذرت وزارة الصحة السورية من عودة الإصابات بفيروس كورونا المستجد للارتفاع مجددا بعد ان كانت مستقرة الأسبوع الماضي. وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن منحنى الإصابات بـ «كوفيد-19» عاد للارتفاع مجددا بعد فترة قصيرة من الاستقرار وفق القائمين على القطاع الصحي الذين أكدوا أن حجر الأساس للحد من هذا الارتفاع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتلقي اللقاح الذي وفرته وزارة الصحة مجانا وبمختلف المحافظات.



ونقلت «سانا» عن مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة د.توفيق حسابا أن عدد مرضى كورونا حاليا بمشافي المحافظات 3172، موضحا أن نسبة إشغال غرف العناية المشددة المخصصة لمرضى كورونا بدمشق وريفها وحلب واللاذقية والسويداء كاملة وتم تحويل 4 حالات كورونا من محافظة دمشق تحتاج الى عناية مشددة إلى مشافي النبك ودير عطية وحمص.



وبين حسابا أن نسبة الإشغال في مركز الكورنيش الجنوبي باللاذقية الذي خصص مؤخرا لاستقبال مصابي كورونا بحالات خفيفة ويحتاجون إلى دعم أكسجة فقط 42 سريرا من مجمل طاقته الاستيعابية البالغة 100 سرير.



ولفت د.حسابا إلى أن محافظتي طرطوس وحمص تتجهان إلى نسبة إشغال كاملة، مؤكدا أهمية تلقي اللقاح المضاد للفيروس لدوره في تخفيف شدة الإصابة ونسبة القبول في المشافي والحاجة للعناية المشددة في حال الإصابة.