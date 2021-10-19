القاهرة - هالة عمران

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء مما تسبب في تأخر تركيبها للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة.



وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود أي نقص في العدادات بشركات توزيع الكهرباء، مشددة على توافر رصيد كاف من العدادات وتوريدها أولا بأول لكافة شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل يكفي لكل الطلبات المقدمة. وأوضحت شركة الكهرباء أنه تم الانتهاء من تركيب حوالي 550 ألف عداد كودي للتحول من نظام الممارسة حتى الآن، مع استمرار شركات التوزيع على مستوى الجمهورية في إجراء المعاينات لباقي المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد لإتمام تركيب العداد الكودي.



وبينت الوزارة ان عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء بلغ نحو مليون و800 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة الى العدادات الكودية، فيما بلغ إجمالي المعاينات التي تم إجرائها أكثر من 900 ألف معاينة للوحدات حتى الآن.