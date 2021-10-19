انطلقت في مدينة جنيف السويسرية أمس، مناقشات الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة، بمشاركة أطراف الأزمة السورية وبرعاية الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص غير بيدرسون الذي اعلن أمس الأول أنه «تم الاتفاق خلال اجتماع بين الأطراف السورية، على البدء بعملية صياغة مسودة الإصلاح الدستوري في سورية، الأسبوع الحالي».



إعلان بيدرسون جاء في مؤتمر صحافي عقده في جنيف، بعد اجتماع هو الأول من نوعه بين الرئيسين المشاركين للجنة مناقشة الدستور، أحمد الكزبري ممثلا عن وفد الحكومة وهادي البحرة ممثلا عن وفد المعارضة عشية انطلاق الجولة السادسة والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.



وقال بيدرسون أمس: «توصلنا إلى توافق بين طرفي الحكومة والمعارضة على أننا لن نقوم في هذه الجولة بالإعداد للإصلاح الدستوري فقط، بل سنبدأ بعملية صياغة للإصلاح الدستوري في سورية».



وأشار إلى وجود تفاهم لوضع 4 مبادئ دستورية لمناقشتها هذا الأسبوع، والمشاورات مستمرة على هذه المبادئ.



وأعرب عن أمله في أن يتم إحراز تقدم ملموس في هذه الجولة، خاصة بعد أن فشلت 5 جولات سابقة في إحراز أي تقدم على هذا المسار آخرها كان في يناير الماضي.



من جهته، قال رئيس اللجنة الدستورية المشارك عن المعارضة هادي البحرة، بحسب الأناضول، «خلال الأيام المقبلة سنعمل على إتمام مهمتنا المشتركة تجاه شعبنا والوعود التي قطعناها لهم».



وأضاف: «بدأنا لقاءات مع المبعوث الأممي بيدرسون وكان لقاء إيجابيا وناقشنا كيفية تطبيق الاتفاقات التي توصلنا إليها، حيث توصلنا لتفاهمات».



وقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس عن ترحيب الولايات المتحدة بجهود المبعوث الأممي. وقال برايس في تغريدة له على (تويتر): «ندعو الجميع إلى المشاركة بشكل بناء لدفع الحل السياسي الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم (2254)».