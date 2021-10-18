أحمد مغربي

‏علمت “الأنباء” من مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني ان مطار الكويت الدولي مستعد لعملية الفتح الكامل، والتي أقرها مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، والوصول إلى سعة تشغيلية يومية للركاب تصل إلى نحو 30 ألف راكب في اليوم.



وذكرت المصادر أن عدد شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي سيصل إلى 52 شركة طيران ما بين شركتين محلية وشركات إقليمية وعالمية.



وقالت المصادر ان عدد الركاب في مطار الكويت الدولي يختلف بناء على موسم السفر حيث تنخفض أعداد الركاب في فترات الشتاء لما بين 20 الى 25 الف راكب في اليوم.

و أشارت المصادر الى انه لم يصدر حتى الآن موعد لبدء فتح المطار بالكامل.