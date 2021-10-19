يكشف الاتحاد الدولي للناشرين، قبيل انعقاد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة 20-24 الجاري، عن تقريره الجديد «استدامة ومرونة قطاع النشر (InSPIRe)»، والذي يعكس رؤى وتصورات الشركاء لمستقبل النشر العالمي في مرحلة ما بعد «كورونا».



ويتضمن التقرير المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد تفاصيل مجموعة من التوصيات التي جاءت استجابة لاستشارات مكثفة مع أكثر من 60 جهة دولية وعالمية عاملة ومعنية بقطاع النشر، من الموقعين على «الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر» (InSPIRe) الذي وفر لهم منبرا للحديث عن أبرز التحديات التي تواجههم.



وبناء على تحليل شامل للتحديات التي تواجه عشرات أسواق النشر حول العالم، وفهم أدق تفاصيلها، يقدم التقرير إرشادات حول تعزيز مرونة واستدامة قطاع النشر من خلال التعاون مع الشركاء والجهات المعنية وأصحاب المصلحة.



ويتناول التقرير أبرز القضايا المتعلقة بالنشر، ومنها تعزيز التفاعل الرقمي بين الفروع الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي للناشرين، وإعادة بناء علاقات الكتاب والرسامين وأصحاب متاجر البيع بالتجزئة مع الناشرين، وتوسيع نطاق الشراكات في قطاع النشر، وبيان التوجهات المستقبلية لقطاع التعليم، وتقليص الفوارق وسد الثغراث القائمة في منظومة النشر، بالإضافة إلى توصيات حول عملية التفكير بمستقبل معارض الكتب بالاستناد إلى نماذج الفعاليات الهجينة التي تستثمر التكنولوجيا والابتكار وتراعي الإجراءات الوقائية لضمان صحة الزوار وسلامتهم.



ويأتي التقرير بعد تقرير سابق أعده الاتحاد الدولي للناشرين بعنوان «من الاستجابة إلى التعافي: تأثير جائحة كوفيد-19 على صناعة النشر العالمية»، ونشره في أكتوبر 2020، ليقدم معلومات حديثة وموثوقة بعد مقابلات أجراها مع 33 تنفيذي أول في قطاع النشر.



جلسة نقاشية على «هوف»



وتشارك، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين الشيخة بدور القاسمي، والمدير التنفيذي لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب يورغن بوس، في ندوة حوارية يديرها فيليكس زيلتنر، ضمن برنامج فرانكفورت للشركات الذي يسبق انعقاد المعرض، حيث تستعرض الشيخة بدور الرؤية الشاملة لخطة «InSPIRe» التي أعدها فريق عمل الاتحاد الدولي للناشرين بناء على الحقائق التي تلقاها من الجهات الموقعة على الميثاق حول الطرق التي تمكن الاتحاد من تعزيز التعاون العالمي في قطاع النشر.



وتقدم الشيخة بدور القاسمي شرحا مفصلا حول منهج خطة (InSPIRe)، الذي ينطلق من حقيقة أن نجاح صناعة النشر في المستقبل لا يتوقف على الناشرين فحسب، وإنما هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الشركاء والجهات المعنية وأصحاب المصلحة في منظومة النشر، وبالتالي ينبغي لخريطة طريق تعافي قطاع النشر أن تكون قادرة على تلبية احتياجات كافة المعنيين دون استثناء.



ميثاق «InSPIRe»



ويمهد هذا الإنجاز التاريخي لتوحيد جهود العاملين في قطاع النشر وتعزيز مرونته في مرحلة ما بعد «كورونا»، حيث شكلت الشيخة بدور القاسمي لجنة «الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر» (InSPIRe)، ونجح الميثاق، منذ الإعلان عنه مطلع العام الحالي، بجمع تواقيع أكثر من 50 معرض كتاب عالمي ومنظمة معنية بالكتاب والعمل الثقافي من مختلف بلدان العالم، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الدولي للناشرين الذين يبلغ عددهم 86 عضوا، ممن تعهدوا بتوحيد الجهود لبناء مستقبل حيوي ومستدام لقطاع النشر العالمي في مرحلة ما بعد «كورونا».



وتستوجب تداعيات الأزمة استجابة فاعلة ومنسقة، ولذلك من المتوقع أن يشهد الميثاق المزيد من الموقعين على هامش فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2021.



وفيما يلي قائمة بأسماء الجهات التي وقعت على «الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر» حتى تاريخه:



1 - اتحاد بائعي الكتب الأوروبية والدولية.



2 - اتحاد الناشرين العرب.



3 - جمعية تطوير التعليم في أفريقيا.



4 - الجمعية الدولية للنشر والتوزيع.



5 - جمعية الكتاب المستقلين.



6 - جمعية الناشرين في رابطة دول جنوب شرق آسيا «أسيان».



7 - جمعية ناشري الكتب المستقلين.



8 - الجهات العامة للكتب الفرنسية.



9 - دعم الكتاب العالمية.



10 - رابطة بائعي الكتب الأفارقة.



11 - الرابطة الدولية للناشرين العلميين والتقنيين والطبيين STM.



12 - الرابطة الدولية للناشرين العلميين.



13 - رابطة المطابع الجامعية.



14 - رابطة الكتاب الأفارقة.



15 - رابطة الوكلاء الأدبيين الأمريكيين.



16 - شبكة الناشرين الأفريقيين.



17 - المجلس الدولي لكتب اليافعين.



18 - المركز الإقليمي لتطوير الكتب في إقليم أميركا اللاتينية والكاريبي.



19 - مجموعة المحررين الأيبيريين - الأمريكيين.



20 - مجموعة الناشرين التربويين الأوروبيين.



21 - معرض أبوظبي الدولي للكتاب.



22 - معرض اسطنبول الدولي للكتاب.



23 - معرض الإسكندرية الدولي للكتاب.



24 - معرض بغداد الدولي للكتاب.



25 - معرض بولونيا لكتاب الطفل.



26 - معرض بوينس آيرس للكتاب.



27 - معرض تبليسي الدولي للكتاب.



28 - معرض تورينو للكتاب.



29 - معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب.



30 - معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب.



31 - معرض روما للكتاب.



32 - معرض ريو دي جانيرو للكتاب.



33 - معرض ساو باولو الدولي للكتاب.



34 - معرض سيئول الدولي للكتاب.



35 - معرض الشارقة الدولي للكتاب.



36 - معرض عمان الدولي للكتاب.



37 - معرض غانا الدولي للكتاب.



38 - معرض غوتبرغ للكتاب.



39 - معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.



40 - معرض لايبزيغ للكتاب.



41 - معرض ليبر الدولي للكتاب.



42 - معرض لشبونة للكتاب.



43 - معرض لندن للكتاب.



44 - معرض الكتاب الأميركي.



45 - معرض نيجيريا الدولي للكتاب.



46 - معرض نيروبي الدولي للكتاب.



47 - معرض نيودلهي للكتاب.



48 - مهرجان آكيه للفنون والكتاب.



49 - مهرجان طيران الإمارات للآداب.



50 - مهرجان «ليت فيست» للآداب في نيروبي.



51 - نادي القلم الدولي.



52 - اليونيسف.