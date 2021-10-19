أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن اعتقال الإرهابي المدبر للتفجير الدامي الذي شهدته منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد قبل خمسة اعوام وأودى بحياة 300 شخص وإصابة المئات بجروح مختلفة.



وقال الكاظمي في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي ان القوات العراقية نجحت بعد ملاحقة مخابراتية معقدة خارج العراق في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي الملقب «بأبي عبيدة بغداد»، والمتورط بتدبير تفجير منطقة الكرادة في بغداد قبل خمسة أعوام وجرائم ارهابية اخرى.



بدوره، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ان عملية الاعتقال تمت على يد جهاز المخابرات العراقي في عملية معقدة في احدى الدول دون ان يكشف عن تفاصيلها.



وأوضح ان الزوبعي يعد من ابرز المطلوبين للقضاء العراقي حيث نفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد العراقيين والقوات الأمنية، ومن بينها: تفجير مجمع «الليث» التجاري في منطقة الكرادة قبل خمسة اعوام اذ استضاف الانتحاري الذي نفذ الهجوم ونقله من منطقة العظيم في شمال بغداد الى مكان التفجير.