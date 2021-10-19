أقر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بالدور الرئيسي الذي يؤديه الشركاء الخليجيون في قضايا السياسة الخارجية لا سيما الأزمة في أفغانستان.

وذكر الاتحاد الاوروبي في بيان مساء امس الاثنين، ان ذلك جاء خلال جلسة مباحثات استراتيجية عقدها مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ حول نهج الاتحاد تجاه دول الخليج العربي وكيفية تعزيز وجوده في المنطقة.

وأضاف البيان ان الوزراء ناقشوا ايضا الحاجة الى دعم ومواكبة الزخم الايجابي بالمنطقة في المجالات التي يمكن ان تساهم ببناء الثقة وتدعم جدول الاعمال العالمي للاتحاد الاوروبي مثل التحول الاخضر والرقمي والتجارة.

وأشار البيان الى ان هذه المباحثات ستدعم الاستعدادات ل(الشراكة مع الخليج) المقرر اعتمادها في الربع الاول من العام المقبل.

وأوضح ان الوزراء تطرقوا ايضا الى تدهور الوضع الانساني والاقتصادي في افغانستان واتفقوا على ان تقليص وجود الاتحاد الاوروبي في كابول كان ضروريا لدعم الشعب الافغاني وضمان مرور آمن للافغان المعرضين للخطر.

وبالنسبة لتونس شدد الوزراء على اهمية الحفاظ على الحكم الديمقراطي واحترام فصل السلطات واستئناف الحياة المؤسسية.

كما تبادل الوزراء خلال مأدبة غداء وجهات النظر حول الوضع في اثيوبيا على ضوء التطورات الاخيرة في البلاد وفي اقليم تيغراي بعد مرور عام على بدء الصراع واتفقوا على مواصلة تقديم المساعدات الانسانية لإثيوبيا.

وتأتي هذه المباحثات بعد زيارة قام بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل إلى السعودية والامارات وقطر التقى أثناءها عددا من المسؤولين مطلع الشهر الجاري.