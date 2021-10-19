أطلق البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشروع (مصرف العشيات 4) بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف لتوزيع كوبونات مشتريات بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية على 20 ألف فرد من الأسر المتعففة والمحتاجة في الكويت.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع الخيري المميز يوفر للأسر المتعففة احتياجاتها من المأكل والمشرب إذ يتم تقديم المساعدات من خلال قاعدة بيانات لدى البنك يتم تحديثها باستمرار ومزودة بمعلوماتهم.

وأكد الأنصاري حرص البنك على العمل المؤسسي من خلال عمل خطة شاملة للمشروع تضم آلية التنفيذ وطرق التوزيع للأسر المحتاجة لافتا إلى أنه من أضخم المشاريع الخيرية التي تم تنفيذها بالتعاون مع جهة حكومية لخدمة العمل الخيري في الكويت.

وذكر أن البنك يرفع شعار (العالم بلا جوع من بلد الإنسانية) لتكون الكويت في صدارة العمل الإنساني على الدوام وتأكيدا لاستمرار نهجها في خدمة القضايا الإنسانية حول العالم باعتبارها مركزا للعمل الإنساني.