سالم الشمري: أنشأنا 45 مركزاً ومدرسة في دول متعددة

أسامة أبو السعود

أكد رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام في جمعية بصائر الخيرية سالم الشمري، ان الجمعية تسعى سنويا إلى تحقيق أولوياتها الاستراتيجية التي حددتها منذ انطلاقتها، والتي ركزت على الجانب التعليمي لأهميته في المجتمع، حيث يستخدم في تخفيف معظم التحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمع ككل، ويساعد على فتح الأبواب للعديد من الفرص المهنية ، ولذا تدعم الجمعية الدور التعليمي الذي يسهم في تنمية وازدهار المجتمعات ونشر التعليم الوسطي.

وقال الشمري أهم إنجازات جمعية بصائر في هذا الجانب هي إنشاء وبناء المدارس والفصول الدراسية وكفالة الطلاب والدعاة، ولله الحمد قامت جمعية بصائر الخيرية بإنشاء 33 مركزا اسلاميا و12 مدرسة في دول متعددة و 6 فصول دراسية خلال السنوات الماضية، ومن اهم هذه المدارس التي نفذناها مدرسة بصائر في الشمال السوري تحت مشروع قلم ومشروع منارة لبناء فصول دراسية في افريقيا ومشروع علمهم لسداد ودعم الطلبة من الاسر المتعففة داخل الكويت.

واضاف الشمري انه من أهم مشاريعها مشروع قلم في قرية بصائر بالشمال السوري تم إطلاق المشروع العام الماضي ولله الحمد وفي ايام معدودة تم جمع 25 الف دينار لتنفيذ المرحلة الاولى بمساحة المدرسة 1000 مترمربع عبارة عن مبنى بطابقين ويتكون من 10 فصول وغرف للمدرسين والاداريين وساحة للمدرسة.

وأشار الشمري إلى انه بدأ التشغيل والدراسة في المدرسة بعد الانتهاء من بناء الطابق الاول من المشروع وبدأت الدراسة فعليا في هذا العام ولله الحمد وانضم للمدرسة أكثر من 570 طالب حتى الان كما ذكر ويتم الأن التسويق للمرحلة الثانية من المشروع، وباب التبرع مفتوح لأهل الخير.