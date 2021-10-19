أبدت شركة "تيتانوس" الوطنية للانتاج السينمائي الايطالية العريقة رغبتها في إنتاج فيلم سينمائي وثائقي يسرد تاريخ دولة الكويت ومراحله الحضارية منذ نشأتها وصولا الى رؤية 2035 نحو المستقبل.

وذكرت سفارة الكويت لدى ايطاليا في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، ان ذلك جاء خلال لقاء السفير الشيخ عزام الصباح مع الرئيس التنفيذي للشركة ستيفانو بيثلين الذي عبر عن اهتمامه بإنتاج فيلم توثيقي بالتنسيق مع الجهات الكويتية المختصة يسلط الضوء على تاريخ الكويت الاستثنائي عبر العصور.

وأوضح البيان ان بيثلين أكد رغبة (تيتانوس) في انتاج عمل سينمائي بأسلوب فني ابداعي يراعي المنهج العلمي ويسرد اعماق وجذور نشأة الكويت بأبعادها الجغرافية والانسانية الثقافية والحضارية وتطور تاريخها الى تأسيس دولتها الحديثة ونهضتها الشاملة واستشراقها المستقبل عبر رؤية 2035.

وبدوره قال الشيخ عزام الصباح ان رغبة شركة (تيتانوس) بتاريخها العريق في انتاج فيلم رصين حول تاريخ الكويت تتوافق مع اهتمام الدولة الراسخ بدور الثقافة والفنون لابراز معالم مسيرة الكويت بماضيها وحاضرها وطريق مستقبلها المشرق.