عبدالعزيز الفضلي

أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، على أهمية تفعيل دور المكتبة المدرسية وتحقيقها للأهداف التعليمية والتربوية المنشودة.

وأشار الى انها تعد جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية والتربوية ولها دور فاعل في تحقيق أهداف التعليم من خلال ما تقدمه من خدمات وأنشطة في بيئة تربوية مثالية لإطلاق إبداعات المتعلمين من خلال تنوع مصادر المعرفة.

جاء ذلك في نشرة عممها المقصيد على الادارات المدرسية بمراحلها المختلفة وتلقت "الأنباء" نسخة منها حيث اشار فيها "يهيب قطاع التنمية التربوية والأنشطة بالسادة والسيدات مديري مدارس التعليم العام ورياض الأطفال ومدارس إدارة التربية الخاصة ومديري المعاهد الدينية بضرورة الاهتمام والعناية بالمكتبات المدرسية من خلال متابعة تنفيذ برامجها المختلفة".

وحث أمناء وأمينات المكتبات المدرسية على التفرغ الكامل لتحقيق أهداف المكتبة المدرسية والالتزام بكافة القواعد والنظم الصادرة من الوزارة ومراعاة الأسس التالية إبراز دور المكتبة المدرسية كمرفق تريوي لا غنى عنه في تحقيق الأهداف التعليمية وأن يكون لأعضاء الهيئة التعليمية دور فعال في استخدام المكتبة والاستفادة منها وإفادة المتعلمين من مقتنياتها المتعددة لمساندة المناهج ودعم النشاطات والمواهب بما يثري العملية التعليمية ويعود بالنفع على المتعلمين مشدداً على اهمية حث أمناء و أمينات المكتبات المدرسية على سرعة تشكيل جماعة أصدقاء المكتبة وتشجيع المتعلمين على ممارسة الأنشطة المختلفة في إطار نشر الوعي المكتبي وكذلك متابعة تنفيذ حصة المكتبة الصفوف المدرسة المختلفة مع التركيز على أهمية استفادة المتعلمين منها۔ ومتابعة تنفيذ أمناء و أمينات المكتبات المدرسية للبرنامج السنوي للمكتبة المدرسية المتوافر لديهه والحرص على فتح المكتبة طوال اليوم المدرسي وخلال الفرص لاستقبال المتعلمين والمعلمين وتقديم خدماتها المختلفة لهم مع عدم السماح باستخدام المكتبة في عقد الاجتماعات أو اللجان وعدم تخصيصها كلجان لأداء الامتحانات حتى لا تتعطل المكتبة عن أداء رسالتها، ويحرم المتعلمون من الاستفادة منها وعدم استخدام المكتبة المدرسية أثناء غياب أمين، أمينة المكتبة المسئول عن العهدة.

واكد المقصيد في نشرته على عدم تكليف أمناء وأمينات المكتبات المدرسية بأية أعمال أخرى لا تخص المكتبة كأعمال الأمتحانات وشؤون الطلبة وحصص الاحتياط داخل الفصول أو العمل في المقصف المدرسي لكي يتفرغ الأمناء والأمينات لتأدية مهام وظائفهم الأساسية في خدمة المتعلمين والمعلمين وعدم السماح بتغيير موقع المكتبة المدرسية داخل المدرسة أو استقطاع جزء منها مالم

يتم أخذ الموافقة المسبقة من قبل إدارة المكتبات وعلى أن يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية عند تفعيل المكتبة المدرسية.