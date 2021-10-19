أشاد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الثلاثاء، بدور دولة الكويت في سن القوانين والمبادرات الريادية المطلوبة لتعزيز التكامل الخليجي الاقتصادي المستهدف.

وذكرت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع الحجرف مع وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور عبدالله السلمان على هامش اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنطلق اعماله في وقت لاحق اليوم بمملكة البحرين.

واضاف البيان ان اللقاء تناول ايضا المواضيع المعنية بتعزيز العمل الخليجي المشترك في الجوانب الاقتصادية والتنموية.

ومن المقرر ان تنطلق اليوم اعمال اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه مملكة البحرين حتى يوم غد بمشاركة وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور عبدالله السلمان.