عبدالعزيز الفضلي

أكد الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية صلاح دبشة أن ما يطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود خطأ في كتاب مادة التربية الاسلامية للصف الحادي عشر "غير صحيح".

‏وأوضح دبشة أن الموضوع المثار قديم وتحديدًا في بدايات عام 2016 ، وجاء ضمن أوراق العمل المضافة إلى جهاز التابلت لمادة التربية الإسلامية في الصف الحادي عشر ، ولم يكن معتمدًا من أي جهة رسمية في الوزارة ولا علاقة للكتاب المدرسي به.

‏وبين أن التربية في ذلك الوقت قد قامت باتخاذ ما يلزم ومعالجة الموضوع وتعديل ما ورد فيه والانتهاء منه، وذلك قبل 5 سنوات ونصف مشيرًا إلى أن الوزارة لا علاقة لها بما يطرح حاليًا في هذا الأمر، وأن مناهجنا الحالية سليمة ولا يوجد بها أي شيء من هذا القبيل.