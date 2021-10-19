سعود عبدالعزيز

تمكن رجال الداخلية من إحباط محاولة وافد من الجنسية المصرية الانتحار من خلال إلقاء نفسه من أعلى جسر الشيخ جابر.



ووفق تصريحات مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن إحدى دوريات الداخلية توجهت إلى جسر جابر بعد بلاغ من وافد مصري يفيد بمحاولة مواطنه إنهاء حياته عبر القفز من فوق جسر جابر.



وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية تفيد بأن الوافد مطلوب بقضايا مالية بمبلغ 3 آلاف دينار.



وقد تمت إحالة الوافد إلى مخفر الشامية بعد محاولة الانتحار من فوق الجسر، وهو المشهد الذي يتكرر للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين.