أعلنت محاكم إمارة دبي إطلاق خدمة عقود الزواج الرقمية، والتي تتيح تحويل الإجراءات التقليدية لعقد الزواج إلى إلكترونية وذكية.

وقال مدير عام محاكم دبي طارش المنصوري إن إطلاق "خدمة عقود الزواج الرقمية تهدف لتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات عن بعد دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم".

من جانبه، أوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي القاضي خالد الحوسني أن خدمة عقود الزواج الرقمية تتيح إصدار عقد الزواج بطريقة ذكية إلكترونية بنسبة 100% دون معاملات ورقية عبر الموقع الرسمي لمحاكم دبي طوال أيام الأسبوع وفي أي وقت.

وأضاف الحوسني: "يتاح للراغبين في الزواج إدخال بياناتهم من خلال رقم الهوية ثم اختيار المأذون لإتمام وإصدار عقد الزواج الذي يتولى تعبئة بيانات الزوج والزوجة إلكترونيا مع إتمام الدفع الإلكتروني".

ولفت الحوسني إلى أنه يمكن توقيع العقد باستخدام برامج الاتصال المرئي والتوقيع عبر الإنترنت المصدق الذي يوفر مرونة كبيرة للأطراف المعنية ولهم حرية اختيار الخدمة (حضوري أو عن بعد) بغض النظر عن مواقعهم مع احترام خصوصية البيانات والمعلومات المتاحة للزوجين ومن ثم يصل العقد الإلكتروني إلى الزوج والزوجة مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني وهو ما يلغي كليا الحاجة إلى الحضور إلى مقر محاكم دبي.