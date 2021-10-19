أعلنت إدارة معرض الشارقة الدولي للكتاب أن الدورة الـ 40 التي تنطلق خلال الفترة من الثالث وحتى 13 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل، ستعرض أكثر من 15 مليون كتاب، تقدمها أكثر من 1576 دار نشر من 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتتوزع على أكثر من 3ر1 مليون عنوان بمختلف لغات العالم، منها 110 آلاف عنوان جديد يعرض للمرة الأولى.

وقال بيان للمعرض تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) نشخة منه إن الحدث سوف يشهد 970 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، ويستضيف أكثر من 85 كاتباً من مختلف دول العالم.

وتشهد منصة توقيع الكتب مجموعة كبيرة من حفلات توقيع الإصدارات الجديدة لكتاب مختلف الدول، تشمل إصدارات في مجالات الشعر والرواية والدراسات والتاريخ والنقد الأدبي والترجمة وكتب الطهي وأدب الطفل والفنون والعلوم الشرطية والبحوث القانونية وعلم الآثار .

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن المعرض يجدد بهذه الدورة المراهنة على الكتاب في بناء الوعي وتحقيق نقلة نوعية في صناعة النشر على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب خلق حراك ثقافي عالمي، من خلال منصة المعرض وفعالياته التي تجمع في هذه الدورة نخبة من مشاهير الأدب والفكر من المنطقة العربية والعالم.

وأوضح أن دور النشر على اختلاف إصداراتها واللغات التي تطبع بها، تقدم من خلال المعرض معارف تثري القراء والمكتبات، في الوقت الذي تختبر فيه دور النشر الناشئة فرص التسويق وتتعرف على سوق الكتاب من خلال معرض هو الأكثر دعماً للناشرين، والأكبر في المنطقة، وأحد أكبر ثلاث معارض للكتب في العالم.

وتتصدر قائمة دور النشر المشاركة في هذه الدورة ، الدور المصرية بـ 295 دار نشر، ودولة الإمارات بـ 250 داراً، كما تشارك من المملكة المتحدة 138 دار نشر، ومن لبنان 112 داراً، ومن سورية 93 داراً، ومن الأردن 76 داراً.

ومن دور النشر الأجنبية المشاركة، 87 داراً من الهند،و 48 من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لـ 26 من ايطاليا، و16 من كندا والبرازيل، و14 من اسبانيا، و12 من المكسيك وفرنسا.

وتشارك لأول مرة في المعرض تسع دول هي كولومبيا، وجنوب السودان، والكاميرون، وكينيا، ومالاوي، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وزيمبابوي.