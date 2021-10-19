أقر رجل بذنبه في الاتهامات المتعلقة بحادث الطائرة الذي أودى بحياة لاعب كرة القدم إيميليانو سالا.

واعترف ديفيد هندرسون 66/ عاما/ بارتكابه عمل غير قانوني ، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وأقر هندرسون بذنبه في الاتهامات الموجهة إليه بعدما طلب المثول أمام المحكمة عشية جلسة محاكمته أمام محكمة كارديف كراون.

ويمثل هندرسون أمام المحكمة بعد اتهامه بتعريض سلامة الطائرة للخطر.

وجرى اختيار هيئة محلفين مكونة من سبعة رجال وخمس سيدات للاستماع إلى القضية بعد أن أكدوا في البداية أنهم ليسوا من مشجعي كارديف سيتي أو اعتادوا حضور مباريات كرة القدم بشكل دوري.

يذكر أن الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني سالا 28/ عاما/ إلى ويلز من فرنسا، بعد توقيعه للانضمام إلى صفوف كارديف، اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الانجليزي في 21 كانون ثان/يناير .2019

وكان فريق كارديف سيتي، الذي كان ينافس بالدوري الانجليزي الممتاز، تعاقد مع سالا مهاجم فريق نانت الفرنسي مقابل 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار)، في صفقة قياسية للنادي الويلزي.