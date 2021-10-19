أعلنت مجموعة "ديزني" الأميركية العملاقة الاثنين إرجاءها لأشهر عدة طرح أفلام من إنتاج استوديوهات مارفل، وتأجيل إطلاق الجزء الخامس من سلسلة أفلام "إنديانا جونز" الذي لا يزال يتولى بطولته هاريسون فورد.

ومنذ بدء جائحة كوفيد-19 في ربيع 2020، عدّلت المجموعة العملاقة في مجال الترفيه مرات عدة جدول طرح إنتاجاتها الضخمة الجديدة. وقد أعادت "ديزني" تعديل هذا البرنامج مجددا الاثنين، رغم إعادة فتح صالات السينما في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا هذا العام.

وبذلك، أرجئ الجزء المقبل من سلسلة استوديوهات مارفل "دكتور سترينج" (بعنوان "إن ذي مالتيفرس أوف مادنس")، من آذار/مارس إلى أيار/مايو 2022.

والأمر عينه مع الفيلم المقبل من سلسلة "ثور" ("لاف أند ثاندر") الذي أرجئ من أيار/مايو إلى تموز/يوليو العام المقبل. كما أرجئ فيلم "بلاك بانثر" الجديد ("واكاندا فوريفر") من تموز/يوليو إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

كما تأجل طرح الجزء الجديد من سلسلة "كابتن مارفل" ("ذي مارفلز")، من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى شباط/فبراير 2023.

ولم تعط "ديزني" أي تفاصيل بشأن أسباب قرارات الإرجاء هذه.

وقد طاولت هذه القرارات خصوصا الجزء الخامس المنتظر من سلسلة أفلام "إنديانا جونز"، التي أطلق جزءها الأول جورج لوكاس وأخرجه ستيفن سبيلبرغ وأدى بطولته هاريسون فورد عام 1981، إذ أرجئ موعد طرحه حوالي سنة، من 29 تموز/يوليو 2022 إلى 30 حزيران/يونيو 2023.

هذا الجزء الجديد الذي لا يزال فورد البالغ 79 عاما يؤدي بطولته، من إخراج جيمس مانغولد. كما يضم العمل الذي لا يزال التكتم شديدا بشأن قصته، ممثلين من جنسيات مختلفة بينهم الإسباني أنتونيو بانديراس و الدنماركي مادز ميكلسن والألماني توماس كريتشمان والأميركية الغويانية شونيت رينيه ويلسون.