فتحت السلطات في وسط فيتنام تحقيقا بعد مقتل خمسة من قرود الدوك لانجور رمادية الساق النادرة برصاص صيادين، حسبما قال حارس غابة

وقال نجو فينه فونج، وهو أحد كبار مسؤولي الغابات في إقليم كوانج نجاي، إن الشرطة وحراس الغابات واجهوا مجموعة من الصيادين أثناء قيامهم بدوريات عبر غابة خارج قرية كون دوك، الواقعة في منطقة نائية في المرتفعات الوسطى في فيتنام على بعد نحو سبع ساعات جنوب دا نانج. .

وعند رؤية الحراس، هرب الصيادون إلى الغابة، تاركين وراءهم دراجاتهم النارية، واسطوانات غاز و53 طلقة نارية، وكاتم صوت، وخمسة قرود لانجور رمادية مقتولة يتراوح وزن كل منها بين 5 و15 كيلوجراما.

وتم إدراج هذا النوع من القرود ضمن أكثر 25 نوعا من الرئيسيات عرضة للخطر في العالم، وتم تصنيفها في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض من جانب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها "معرضة للخطر بشدة".

ووفقا لجمعية فرانكفورت لعلم الحيوان، تم تسجيل نحو ألف قرد من نوع الدوك لانجور رمادي الساق في الغابات في خمسة أقاليم في فيتنام، من المناطق الساحلية إلى المرتفعات الوسطى. وتم رصد هذه الأنواع أيضا في لاوس وكمبوديا.