كشف منظمو النسخة الأولى من سباق الجائزة الكبرى السعودي المقرر في الخامس من كانون أول/ديسمبر ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، اليوم الثلاثاء أن السباق يمكن أن يقام بحضور جماهيري بكامل سعة المدرجات.

وكان مقررا في البداية السماح بحضور جماهيري بنسبة 40 %، لكن يسمح حاليا بالحضور بنسبة 100 % .

وجاء ذلك عقب تخفيف قيود وإجراءات مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في السعودية.

وبعد إقامة السباق السعودي بأسبوع واحد، تختتم منافسات بطولة العالم لفورمولا1- بإقامة سباق أبوظبي والذي سيكون رابع سباق في الموسم يقام في الدول العربية، وهو رقم قياسي.

وتشارك قطر أيضا للمرة الأولى في استضافة سباقات فورمولا1- في تشرين ثان/نوفمبر المقبل، بينما كانت البحرين قد استضافت السباق الافتتاحي للموسم في أذار/مارس استمرارا لمشاركتها وأبوظبي في استضافة منافسات فورمولا1- منذ فترة طويلة.