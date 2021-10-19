افتتح متحف الشمع الشهير "مدام توسو" فرعه الأول في العالم العربي هذا الأسبوع في دبي

ويعرض المتحف في دبي قرابة 60 تمثالا من الشمع لنجوم عالميين مثل المغنية الشهيرة ريهانا ولاعب كرة القدم الشهير ليونيل ميسي بالإضافة إلى نجوم من الشرق الأوسط مثل المغنيتين اللبنانيتين نانسي عجرم ومايا دياب.

وأكدت المديرة العامة للمتحف ساناز كولسرود لوكالة فرانس برس "افتتحنا أبوابنا في 14 من تشرين الأول/اكتوبر بالتزامن مع اكسبو 2020 (في دبي)".

وأشارت الى أنه تم اختيار المشاهير الذين "يتمتعون بشعبية في المنطقة على أساسا أبحاث قمنا بإجرائها".