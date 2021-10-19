فاز مرشحا تيار يسار الوسط لمنصب رئيس بلدية روما وتورينو بسهولة في جولة الإعادة للانتخابات لينضما إلى مدن ميلانو ونابولي في رفض المرشحين المحافظين.

وجرى انتخاب وزير المالية السابق روبرتو جوالتيري عمدة لروما حيث حصل على أغلبية مريحة ضد مرشح يمين الوسط انريكو ميشيتي.

وحصل جوالتيري، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، على نحو 60 % من الأصوات، وقال "أنا أتشرف حقا بالثقة التي وضعت في.. سأبذل قصاري جهدي لأكون عند حسن الظن".

وتغادر عمدة روما الحالية فيرجينيا راجي التي تنتمي إلى حزب حركة الخمس نجوم الشعبوية منصبها بعدما وصلت إليه بتعهد بضبط العاصمة الإيطالية التي تعاني من الخلل الإداري قبل خمسة أعوام.