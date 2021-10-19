عاد بيج رامى بطل كمال الأجسام والمتوج بمستر أولمبيا إلى القاهرة، قادما من الولايات المتحدة، بعد أن نجح فى حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي .وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفداً رسمياً من الوزارة يضم مساعديه وعدداً من القيادات لاستقبال بيج رامي مستر أوليمبيا في مطار القاهرة الدولي فورعودته.

وحقق اللاعب ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" لقب بطولة مستر أولمبيا في نسخة عام ٢٠٢١ للعام الثانى على التوالي، وتعد أشهر وأقوى بطولة في كمال الأجسام على مستوي العالم، وأقيمت منافساتها في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ١٦ لاعباً من مختلف الجنسيات .

وتم استقبال بيج رامي بحفاوة شديدة داخل مطار القاهرة، وتم إعداد برنامج حافل له بدأ منذ لحظة استقلاله الطائرة، حيث تم وضع صورة رامي على كراسي الطائرة، بخلاف احتفال بسيط من طاقم الطائرة بالبطل المصري، وتكرر الاحتفال بعد نزوله مطار القاهرة في صالة الوصول.

وحرصت أعداد كبيرة من قرية السبيعية في مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ على الحضور وأعداد غفيرة من الجماهير ووسائل الإعلام الذين تواجدوا في مطار القاهرة الدولي منذ الصباح الباكر، من أجل تكريم بيج رامي بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في الرياضة المصرية.

وبعد انتهاء احتفالية مطار القاهرة والشركة المصرية، كان هناك استقبال حافل خارج المطار نظمته الشركة الراعية وفريق كوسكواد حيث استقل رامي اوتوبيساً مكشوفا، تجول به في شوارع القاهرة بدايةً من شارع صلاح سالم ثم كوبري 6 أكتوبر ثم الدقي وشارع الهرم حتى وصل الأوتوبيس إلى آخر محطاته عند أحد الفنادق الكبرى في منطقة الأهرامات.

ووجه وزير الشباب المعنيين بالترتيب لإقامة تكريم كبير يليق باللاعب بيج رامي تقديراً لانجازه في رياضة كمال الأجسام، وتحقيقه إنجاز جديد للرياضة المصرية التي تشهد إنجازات متتالية في جميع الألعاب الرياضية علي مستوي البطولات القارية والعربية والإقليمية والدولية